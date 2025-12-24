LIFULL seniorが運営する業界最大級の老人ホーム・介護施設検索サイト「LIFULL 介護」は12月16日、「介護の担い手に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は12月4日〜7日、子を持つ65歳以上の男女500人と介護経験が無く、親が存命の30歳以上の男女428人を対象に、インターネットで実施した。親の介護の担い手について親の介護の担い手(要介護者の家事や病院への付き添い、手続きの代行など支援や身の回りの世話を中心となって