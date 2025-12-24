広島のドラフト７位・高木快大投手（２１）＝中京大＝が大きな決断を下した。１１月１５日にトミー・ジョン手術（側副靱帯再建術）を受けた。昨年１１月にもクリーニング手術を受けており、右肘にメスを入れるのは２度目。大学３年時のリーグ戦では、完全試合を達成した最速１５３キロ右腕。１年後の完全復活へ向けた思いを明かした。１２月１５日。新入団発表会見に臨んだ高木は、晴れ晴れとした表情で壇上へ上がった。左手で