¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£¢¡Âè64²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¢¡¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆó¿Í¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£É×ÉØ¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿2¿Í¤Ï¡¢