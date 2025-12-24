私（チカ）は夫のヒロトと結婚して、現在は娘・ミオと息子・コウキと4人で暮らしています。ヒロトはわが家から車で1時間ほどの義実家に、子どもたちを連れてよく遊びに行っています。私を置いて毎回嬉しそうに義実家に出かけていく、ヒロトと子どもたち……。その背中を見つめる私の心中は、決して穏やかではありません。今の状況になったのはこれまでの義実家とのさまざまな積み重ねの結果です。結婚当初から私は義両親の接し方に