¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û23Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ75Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á156±ß20¡Á30Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1790¡Á1800¥É¥ë¡¢184±ß20¡Á30Á¬¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤¬µÞ·ã¤Ê±ß°Â¥É¥ë¹â¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ÙÂØ²ðÆþ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¡¢¥É¥ë¤òÇä¤Ã¤Æ±ß¤òÇã¤¦Æ°¤­¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£