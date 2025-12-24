ホワイトソックスは23日（日本時間24日）、左腕のショーン・ニューカム投手（32）と1年450万ドル（約7億円）で契約したことを発表した。村上宗隆を獲得し、打線補強を進めるホワイトソックスは、投手陣でも戦力の上積みを図った形だ。同投手は2012年のドラフト1巡目でエンゼルスに指名され、マイナー時代は長年にわたり球界全体のトップ100プロスペクトに数えられてきた。17年にブレーブスでメジャーデビューを果たし、ブレー