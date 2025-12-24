¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û23Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï4±Ä¶ÈÆüÂ³¿­¤·¡¢Á°ÆüÈæ79.73¥É¥ë¹â¤Î4Ëü8442.41¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ·Êµ¤¤Ï·øÄ´¤È¤Î¸«Êý¤¬¹­¤¬¤ê¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬Ä«ÊýÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯7¡Á9·î´ü¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ÏÇ¯Î¨´¹»»¤ÇÁ°´üÈæ4.3¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Î¥ê¥¹¥¯²óÈò»ÑÀª¤¬¸åÂà¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô