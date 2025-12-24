µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊæÀî²Ì²»¡Ê39¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¥­¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Î¡È¥Ñ¥Õ¥§¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¡Á¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡¢¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÍÎÍü¤È¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¡¡¢¹¬¤»¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥­¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£½µ¤Ç»Å»öÇ¼¤á¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤Í¤¢