¡û·ÐºÑÅý·×¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É £°£¸¡§£µ£°Æü¡¦´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹²Á³Ê»Ø¿ô £°£¸¡§£µ£°Æü¡¦Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹çµÄ»öÍ×»Ý £±£´¡§£°£°Æü¡¦·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô¡Ê²þÄêÃÍ¡Ë £²£±¡§£°£°ÊÆ¡¦£Í£Â£Á¡ÊÄñÅö¶ä¹Ô¶¨²ñ¡Ë½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô £²£²¡§£³£°ÊÆ¡¦¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô £²£²¡§£³£°ÊÆ¡¦¼º¶ÈÊÝ¸±·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô ¢¨ÊÆ¡¦£·Ç¯Êª¹ñºÄÆþ»¥ ¢¨¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÁ°Æü¤ÇÊÆ³ô¼°¡¦¾¦ÉÊ¡¦ºÄ·ô»Ô¾ì¤¬Ã»½Ì¼è°ú ¢¨¥É¥¤¥Ä¡¤¥¹¥¤¥¹¡¤¥Õ¥£