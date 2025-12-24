２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円２３銭前後と前日と比べて８０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円２４銭前後と同４５銭程度のユーロ安・円高だった。 片山さつき財務相が２３日午前の閣議後会見で、足もとの為替相場について「ファンダメンタルズを反映しているとは到底思えない」などと述べ、日本政府・日銀による介入警戒感