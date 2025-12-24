２４日の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均株価は一進一退か。１２月相場は上下にボラティリティの高い相場が続いていたが、前日は小幅な値動きにとどまり、大引けはわずかな上昇で着地した。クリスマスに絡み海外投資家などの参戦が限られるなか、きょうも前日終値を挟んだ比較的狭いゾーンでのもみ合いとなることが予想される。前日の欧州株市場も様子見ムードが強く高安まちまちで、ドイツの主要株価指数