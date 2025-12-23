成長期に身長を伸ばすためには、運動・食事・睡眠が大きく関わっています。バスケットボールやバレーボールのような全身を使った運動が骨に適度な刺激を与え、成長ホルモンの分泌を促すとされています。また、栄養面ではタンパク質やカルシウムが重要ですが、バランスの良い食事が何より大切です。さらに、成長ホルモンは睡眠中に活発に分泌されるため、睡眠時間も欠かせません。本記事では中川将吾先生に、身長