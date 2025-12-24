株価史上最高値更新、憲政史上初の女性総理誕生、物価高と円安など、激動の一年が終わり、いよいよ丙午の2026年がやってくる。来年こそどうすれば、投資で成功できるのか？ そこで今回は、YouTube「両学長 リベラルアーツ大学」でも紹介されたベストセラー『THE WEALTH LADDER 富の階段──資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』と、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書！」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING 自動