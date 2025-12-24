「Nizi Project」オーディションで注目を集め、2020年にデビューしたNiziU。華やかなルックスに加え、優しい性格から“NiziUのお母さん”として愛されているMAYAさんが、初の絵本『まっしろなちょうちょ』を上梓した。そこで、初めて手がけた絵本に込めた思いと自身のルーツ、そして今後の目標などを聞かせてもらった。【写真】幻想的な雰囲気のNiziU・MAYA絵本を書き下ろしたNiziUのMAYAさんにインタビュー■手にした人の心が温か