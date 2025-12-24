【その他の画像・動画等を元記事で観る】 世界配信中のNetflix映画『10DANCE』が、配信初週から世界 TOP10入りの快挙を達成。絶賛の声が続々と届くなか、大反響を祝し、W主演を務める竹内涼真と町田啓太の新カットと特別カットが解禁された。 ■「日本映画＆ドラマ激動の一年は、本作で締めくくられる」 12月18日より配信がスタートすると、Netflix週間グローバルTOP10（非英語映画）で4位を獲得するなど、日本のみ