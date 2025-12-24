Photo: Andrew Liszewski (Gizmodo US) この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2019年12月24日「海水からつくる新型バッテリーで、スマホ安くなるのかな？」という記事を掲載しました。当時はEVやスマホの普及で電池需要が伸び、コバルト問題や環境負荷への