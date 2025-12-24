住宅ローンを利用する際は、「いくら借りられるか」に目が向きがちですが、「いくらなら無理なく返済できるか」を見極めることが最も重要です。最近の調査によると、住宅ローンの返済額が世帯月収の3割以上という家庭が増えており、家計への影響が懸念されています。今回は、住宅ローンユーザーの返済額についての悩みをご紹介するとともに、FPが考える「適切な返済比率」を解説します。住宅ローン返済額「もっと減らせばよかった