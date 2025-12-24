À¤ÅÄÃ«°ì²È»¦¿Í»ö·ï¡Ç00Ç¯12·î30ÆüÈ¯À¸ ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è·Ù»¡¤¬¤¹¤¬¤Ã¤¿¡Ö±ÒÀ±²èÁüÁÜºº¡×¤ÎÁ´ËÆ¼èºà¡¦Ê¸¡§ÆüËÜ¶¶¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤·º£¤Î»þÂå¤Ëµ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é--´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë²ò·è¤Ç¤­¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤¬²ù¤·¤µ¤òÞú(¤Ë¤¸)¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¡Ç00Ç¯¤Ëµ¯¤­¤¿µÜß·¤ß¤­¤ª¤µ¤ó°ì²È£´¿Í»¦³²»ö·ï¤À¡£Åö»þ¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ï´Æ»ë¥«¥á¥é¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ï±Ø¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÈ¿Í¤ÎÂ­¼è