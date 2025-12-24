¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë2028Ç¯¤Î²Æµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ÏÆ°¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤Î½ç°Ì¤òÀê¤¦¾å¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸½¾ì¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÈÊÔ½¸Éô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª¡ã£±·î¡ä¡¦¡Ö2025FIS¥Ñ¥é¡¦¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×»¥ËÚÂç²ñ¡×³«ºÅ¡£photo by Takamitsu MifuneÀî½üÁª¼ê¤ÏÊªÀÅ¤«¤Ë¸«¤¨¤Þ