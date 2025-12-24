実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が24日までに自身のSNSを更新。徳島市が生活困窮者に賞味期限切れの食品や飲料を配布していた問題について言及した。徳島市は、生活保護受給者ら生活困窮者計59人に、賞味期限切れの食品や飲料を配布していた。市によると、配布の際に同意書にサインさせていたという。最大で14カ月期限を経過したものもあった。健康被害は確認されていないとしている。遠藤彰良市長は23日の記者会見で