エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が24日までに自身のSNSを更新。上野動物園（東京都台東区）の4歳の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイが来年1月下旬に中国へ返還されることについて言及した。6月に和歌山県白浜町の「アドベンチャーワールド」の4頭が中国に返還され、国内での飼育は上野の双子だけ。台湾有事に関する高市早苗首相の発言で日中関係は悪化し、新たなパンダの貸与は不透明な状況にあ