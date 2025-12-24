お笑いタレントのモト冬樹（74）が24日までに自身のブログを更新。めまいの症状で病院に行ったことを明かした。冬樹は22日の更新で「3ヶ月くらい前にすごい回転するような目眩に襲われ吐き気と汗もすごくて、、でも2、30分横になっていたらおさまったのでそんなに気にしていなかったんだけどその後一週間に1、2回目眩がするようになって、、病院に行くのも怖くて、、」と書き出した。そして「以前からプライベートでも仲良