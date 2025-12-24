師走を迎え寒さが増すなか、風邪のリスクが高まります。大正製薬株式会社（東京都豊島区）が実施した「風邪によるスーパーピンチ調査」によると、ビジネスパーソンが”熱で休みたい！”と感じる体温は「37.7度」が最多となりました。では、実際に“仕事を休んだ”体温は何度なのでしょうか。【グラフ】仕事を休みたい熱の高さは、２つのピークが？（調査結果を見る）調査は、直近1年以内に風邪を引いた全国の20〜60代の有職者男女1