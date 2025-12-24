中国でレベル3自動運転モデル（2車種）の条件付きの認可が大きな話題となっている。新華社が伝えた。発表された条件を見ると、今回の認可はレベル3の使用シーンを次のように定めている。区間、車種、速度を限定し、かつ特定使用者（機関）が試験を行う。例えばある純電動セダンは、交通渋滞の環境下で、高速道路および都市高速道路の単一車線内において最高時速50キロメートルでの自動運転が可能としている。これは現在、重慶市内