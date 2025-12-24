旧道で5000台減少、新道は5000台増加 「開通効果」実感する声も三重県四日市市の国道1号「北勢バイパス」が2025年3月に開通しました。国土交通省 中部地方整備局 北西国道事務所は2025年10月29日、この開通区間における道路状況の変化をレポートしています。SNSなどには、地元住民を中心にさまざまなコメントが寄せられています。【画像】超便利!? これが国道1号「北勢バイパス」のルートです！ 画像で見る国道1号は東京から