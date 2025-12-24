16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した斎藤雅樹氏、江本孟紀氏が巨人について言及した。斎藤氏は今季の巨人について「全てにおいて中途半端だった感じですよね」とチクリ。リーグ連覇を目指した巨人は今季、70勝69敗4分の3位、チーム打率はリーグトップの.250も、チーム得点とチーム防御率はリーグ3位の463、2.95だった。斎藤氏は「ピッチャーでは戸郷があそこまで酷くなるのは考え