日本相撲協会の財団法人設立１００周年記念式典が２３日、東京・両国国技館で開かれ、各界から約８００人が出席した。節目の年に昇進を果たした横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝は「横綱としてこういう式典に出るのは本当にうれしいし、光栄」と感慨に浸った。第７５代横綱にとって、歴史の重みをかみしめる１日となった。冒頭で約１０分間、歴代横綱の映像が上映され「本当に長い歴史があって今の大相撲がある」と実感した。