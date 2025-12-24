1964年東京オリンピックの余韻が残る66年に父が創業した当社は、ベローズの製作を中核とした金属加工会社です。父は旧国鉄（JR）で新幹線の設計にも関わったエンジニアでしたが、開通後、退職し、起業しました。 ベローズは日本語で「蛇腹」と訳され、金属で製作した筒状のものにひだを設け、伸縮性・気密性・バネ性を持たせたもの。幅広い分野でシール用部材として使われ、生活になくてはならない製品です