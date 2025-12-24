思わぬ選出に驚きを見せつつ、冷静に自身の立ち位置を噛みしめた。U-22日本代表に招集されたFW久米遥太(早稲田大2年)は、これまでのカテゴリーも含めて初めての代表選出。「一番最初に聞いたときはびっくりが正直な感想。選ばれたのはもちろん運やタイミングが大きいと思う。だけど、自分のなかで整理した後に、これをどう生かそうというのを考えた」と、率直な思いを語った。中学時代は東京武蔵野シティFC U-15でプレー。中学