レアル・マドリーのブラジル代表FWエンドリッキがリヨンにレンタル移籍することが両クラブから発表された。レンタル期間は26年6月30日までとなり、背番号は9を背負うこととなる。2006年7月21日生まれの19歳はパルメイラスの下部組織で育ち、22年にプロ契約を締結。同年には、18歳となる24年からのR・マドリー加入内定が発表された。また、23年11月にはブラジル代表に初招集され、これまでに14試合3得点を記録している。R・マ