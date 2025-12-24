福山雅治演じるラストマン（最後の切り札）こと、全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる複雑なバックグラウンドを持つ刑事・護道心太朗。彼らがバディを組み、さまざまな事件を経て“最強のバディ”になっていった、TBS日曜劇場放送の『ラストマン‐全盲の捜査官‐』。続編熱望の声にこたえて、この冬は映画とSPドラマとして帰ってくる。このタイミングに改めて、ヤングケアラー、キャンセルカルチャー、ネット私刑など、連