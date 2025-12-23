株式会社ブリッツは、2026年1月9日から11日に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」へ出展することを発表した。 同社ブースは、「Beyond Evolution～進化のその先へ～」をテーマに掲げ、4台のチューニングカーや最新パーツを展示するほか、コラボ車両「MFゴースト 86GTレプリカ」なども登場予定。さらに、レーシングギアや限定グッズの販売、「MFゴӦ