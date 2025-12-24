³°°ÙÅö¶É¤¬³Æ¼ïÂÐºö¤ò½Ð¤·ÄÀÀÅ²½¤Ë½Ð¤¿¤¬23Æü¤Î¥¦¥©¥óÁê¾ì¤ÏÇ¯½éÍè°ÂÃÍ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£1¼¡Äñ¹³Àþ¤Ç¤¢¤ë1480¥¦¥©¥ó¿å½à¤¬2ÆüÏ¢Â³¤ÇÆÍÇË¤µ¤ì¡Ö1¥É¥ë¡á1500¥¦¥©¥ó»þÂå¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÁê¾ì¤Ï¤³¤ÎÆü´ð½à1421¡¥67¥¦¥©¥ó¤ÇÄÌ²ß´íµ¡Ä¾¸å¤Î1998Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¡£¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¥¦¥©¥ó¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç10¡ó¶á¤¯µÞÍî¤·¡¢¼çÍ×Àè¿Ê¹ñ¤È¥¢¥¸¥¢¤ÎÄÌ²ß¤ÇºÇ¤â¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6·îËö¤ÈÈæ¤Ù22Æü¤Þ¤Ç¤Ç¥¦¥©¥ó¤ÏÂÐ¥É¥ë