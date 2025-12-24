¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¤Ï¡¢½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡ÖStrawberry Chocolate Afternoon Tea¡×¤ò2026Ç¯1·î8Æü¤«¤é2·î15Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤¤¤Á¤´¤Î²ÌÆù¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¥½¡¼¥À¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¡¢¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥­¤ä¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì¡¢¥¿¥ë¥È¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤¤¤Á¤´¤òÌÏ¤·¤¿¥à¡¼¥¹¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤±¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤È¹È¿ÄÂçº¬¤Î¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¥µ¥ó