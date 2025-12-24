日本ほど食に対する人々の意識が高く、食を中心に日常が回っているような国は他にあまりないような気がする。それは、日本とは異なる食文化や食に対する考え方を持つ欧州で生活していると一目瞭然だ。イギリスやドイツ、北欧諸国といった欧州の北側の国々では食へのこだわりが概して薄めだと言える。反対に、スペインやイタリア、ポルトガルなど欧州の南側の国々では食へのこだわりが強い。このイメージは日本人の間にも広く定着し