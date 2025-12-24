現地発！ スペイン人記者「久保建英コラム」ラ・リーガは第17節で今年の日程を終了。スペイン紙『ムンド・デポルティボ』でレアル・ソシエダの番記者を務めるウナイ・バルベルデ・リコン氏に、今季前半戦の久保建英について評価してもらった。【今季前半は期待外れの結果に】イマノル・アルグアシル政権下の2024−25シーズンの後半戦は、久保建英にとって決してラクではなかった。そしてセルヒオ・フランシスコ新監督の下でス