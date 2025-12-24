60歳が近づき、勤めている会社を退職するか、再雇用で働くか、悩んでいる方もいるかもしれません。定年後の生活を考えるうえで大事な要素の1つが、現在の貯蓄と退職金、支給される年金で老後生活がを余裕をもって過ごせるかどうかです。 本記事では、老後2000万円問題の概要や、60歳以降に2500万円あれば余裕のある老後生活を送れるのかを解説します。 60歳代の金融資産保有額は“平均約2033万円” 金融経済教育推進