日本代表と同じグループFに入ったオランダ代表。FIFAランク7位のスター集団だ2026年6月から開催の北中米W杯初戦で森保ジャパンが対戦する、強豪オランダ。そんな"グループFのライバル"の国内リーグで今、多くの日本人選手たちが活躍を続けている。オランダ在住のサッカーライター・中田徹氏が現地取材を元にリポートする。【写真】オランダで活躍する日本人選手【若手が最初の一歩を踏み出すオランダリーグ】2026年6月開幕の北中米