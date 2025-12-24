i-dle¤Î¥ß¥è¥ó¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥è¥ó¡¢¡È¤Û¤ÜÉ³¡É¥É¥ì¥¹¤ÇÂçÃÀÏª½Ð¥ß¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥ß¥è¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¤ÇÇØÃæ¤¬Âç¤­¤¯³«¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¹¥É¥ì¥¹¤«¤é¤Ï¡¢°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡£¥·¥Ë¥è¥ó¥Ø¥¢¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ÎÃæ¤ÇÊü¤¿¤ì¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å