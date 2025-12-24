¡Ö²ÐÀ±¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë½ñÀÒ¤Î¶â»úÅã¡×¡½¡½¥ß¥Á¥ª¡¦¥«¥¯Àä»¿¡ª¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿²ÐÀ±°Ü½»¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¡¢¿ÍÎà¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡£²ÐÀ±°Ü½»¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤Ä¡×¤ÎÌäÂê¤À¡£±§Ãè³«È¯¤Ë³Æ¹ñ¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ëÃæ¡¢ÏÇÀ±´ÖÎ¹¹Ô¤ÏÃ¯¤â¤¬¼ê¤ÎÆÏ¤¯¸½¼Â¤È¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NASA¤ä±§Ãèµ¯¶È²È¤¿¤Á¤«¤éºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë±§Ãè¹©³Ø¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÐÀ±¶¨²ñ¤ÎÁÏÀß¼Ô¡¦¥º¥Ö¥ê¥óÇî»Î¤¬ÌÀ¤«¤¹¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ø²Ê³ØÅª¤«¤Ä¸½¼ÂÅª