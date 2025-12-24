高市早苗首相が議長を務める経済財政諮問会議で4人しかいない民間議員の2人、第一生命経済研究所の永濱利廣氏と早稲田大学政治経済学術院教授の若田部昌澄氏が自民党内の「積極財政議連」で講演した。そこで語られたこととは…。PBの黒字化目標はデフレ時代の産物にすぎない臨時国会が閉会した翌日の12月18日、衆議院会館で行われた「責任ある積極財政を推進する議員連盟」で若田部昌澄氏と永濱利廣氏が講演した。高市首相が掲げる