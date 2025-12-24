¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤Çµ±¤¤¤¿2025Ç¯¡£ÊüÁ÷ºî²È¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯Âç³èÌö¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¡£Â¾¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«¤ÎË§º¬µþ»Ò¤Ê¤É¤âÈà½÷¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¸«»ö¤Ë¿á¤­Èô¤Ð¤·¤¿ 2003Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¤Îµ­Ï¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¤ÎÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì