２３日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、政府がこの日、メガソーラー（大規模太陽光発電所）の課題解決に向けた関係閣僚会議を開催。規制強化策を盛り込んだ対策を取りまとめたことを報じた。環境破壊の恐れがある開発に歯止めをかけて安全性や生態系への不安払拭につなげるという狙いを持つ今回の動きにキャスターの大越健介氏は「日本の再生可能エネルギーの柱となってきたのが、太陽