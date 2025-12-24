¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»Ë¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢ËÜÂ¼Î¿Æó»á¡ÊÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡ÖÃÏÃæ³¤À¤³¦¤ÎÎò»Ë¡ÒÁ´8´¬¡Ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÁª½ñ¥á¥Á¥¨¡Ë¤¬´°·ë¤·¤¿¡£¿ÍÎàºÇ½é¤ÎÊ¸ÌÀ¡¢¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢Ê¸ÌÀ¤«¤é¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥Ú¥ë¥·¥¢Äë¹ñ¡¢¥®¥ê¥·¥¢Ê¸ÌÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤ÎÀ®Î©¤È²òÂÎ¤Þ¤Ç¤Î4000Ç¯¤ò¡¢°ì¿Í¤ÎÎò»Ë²È¤Î´ã¤ÇÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÊÄ©Àï¡£2024Ç¯4·î¤Î´©¹Ô³«»Ï°ÊÍè¡¢Îò»Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤­¤¿ÂçÃø¤Î¼¹É®¤Ï¡¢ËÜÂ¼»á¼«¿È¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê