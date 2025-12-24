¿¼³¤¤òÀø¹Ò¤·¡¢³¤ÄìÃÏ·Á¤òÉÁ¤­½Ð¤¹¿¼³¤½ä¹ÒÃµººµ¡¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¡£2025Ç¯7·î¤Ë8000¥á¡¼¥È¥ë¤Ø¤ÎÀø¹Ò¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ8000¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë±è¤Ã¤Æ24»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÀø¹Ò¤¬¤Ç¤­¡¢²»ÇÈ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ÊìÁ¥¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÀºÅÙ¤Ç³¤Äì¤ÎÃÏ·Á¤òÉÁ¤­½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÌµ¿ÍÃµººµ¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Àø¿å¿¼ÅÙ3500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡Ö¤¦¤é¤·¤Þ¡×¤ò¡¢8