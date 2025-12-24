µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¤Ë¤¢¤ëÈó¸ø³«¤Î»û±¡¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀÐ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¹õ¤¯µ±¤¯¤½¤ÎÀÐ¤Ï¡¢»û±¡¤Îµ¯¤³¤ê¤äÌ¾¾Î¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤«¡£¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢ÀÐ¤¬Èë¤á¤ëÎò»Ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¾É±¤¬Àï¾¡µ§´ê¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¾¡ÖÞÀÐ¡×¤½¤Î»û¤Ï¡¢¾åµþ¶è²¼Î©ÇäÄÌÀéËÜÀ¾Æþ¥ë¤Î¾¡ÖÞ±¡¡Ê¤·¤ç¤¦¤¬¤ó¤¤¤ó¡Ë¡££±£µ£¹£·Ç¯¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾ôÅÚ½¡¡ÊÁíËÜ»³¡¦ÃÎ²¸±¡¡Ë¤Î»û¤À¡£»û¹æ¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ö¾¡Íø¤ÎÀÐ¤Î»û¡×¡£Ì¾¾Î¤ÎÍ³Íè¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¾å¤Ç¡¢¥­¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë