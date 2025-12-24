アドラー心理学の重要キーワード「課題の分離」。自分の課題と他者の課題を分離したうえで、「他者の課題には踏み込まない」「他者に自分の課題に踏み込ませない」とする考え方だ。しかし、この考え方は多くの人に誤解されているとベストセラー『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』の著者、岸見一郎氏と古賀史健氏は語る。「課題の分離」は、あくまでも対人関係におけるスタート地点。課題に境界線を引いて終わらせず、対話と理解を