CKD（慢性腎臓病）は、腎機能の低下や腎障害が持続する病気で、多くの場合無症状で進行します。放置すると透析が必要な状態や心筋梗塞などのリスクを高めることが知られています。本記事では、CKDの基本的な特徴や症状、腎臓の役割、そして予防方法について高柳ひかり先生に聞きました。 著者：高柳 ひかり（筑波大学附属病院 腎臓内科）2017年筑波大学医学群医学類卒業。日立総合病院、茨城県立中央病院、水戸協同病院、茨城