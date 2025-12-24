後継者育成などの経営課題解決の支援を行うリクルートマネジメントソリューションズ コミュニケーションエンジニアリング部の河島慎氏が、経営者・幹部育成のヒントを伝える連載第2回。今回は、後継者不在の時代における経営・幹部候補の「経営者としての覚悟」醸成のポイントについてお届けします。個人のスキル・知識だけでは太刀打ちできない経営者に求められる「覚悟」はつくれるか「経営者はシャレにならない重圧の中、意思決