¤â¤È¤â¤È¿©Æ²¤ÎÌ¼¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥°¥ë¥á¤Ç¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡Ö¥Ô¥¶¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þÂåÅª¤Ë¤â¡¢¾ì½êÅª¤Ë¤â´ÊÃ±¤ËÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ó¤Î¾å¤Ë¥Ï¥à¤ä¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢ÍÏ¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¾è¤»¤ÆÂç¤­¤Ê¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¡Ö¥Ô¥¶¥È¡¼¥¹¥È¡×¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ä¤ÎÎÁÍý¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤Ë¤ÏÄ´ÍýÆ»¶ñ¤âºàÎÁ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüÍËÆü¤Ï»ä¤¬¹¥